اعتراف إسرائيلي.. الحرب على غزة فشلت ولن نهزم المقاومة بدون دعم أمريكا

اعترف مسؤولون استخباراتيون بأن إسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير المقاومة الفلسطينية رغم ستة أشهر من القتال العنيف في غزة، محذرة أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية على غزة يواجه الفشل مع تحول الدعم الدولي ضد إسرائيل، وتعتقد إسرائيل أنها قامت بتفكيك هيكل القيادة والسيطرة الرئيسي لحماس في وسط وشمال قطاع غزة، لكن لا تزال هناك جيوب للمقاومة.

إسرائيل تعتقد أن الوقت قد فات للعثور على المقاومة

ونقلت صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية عن مسؤولون كبار أن أربع كتائب من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس لم تمس بعد فرارها إلى بر الأمان في رفح، لكن دولة الاحتلال تعتقد أن الوقت قد فات للعثور عليهم لأن الولايات المتحدة أدارت ظهرها لإسرائيل.

وسمحت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بتمرير قرار للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بعد أشهر من دعم الاحتلال وبعدما وتزايدت مشاعر الإحباط في البيت الأبيض بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي: «لو سألتني هذا قبل شهر، لقلت بالتأكيد نعم يمكننا القضاء على حماس لأنه في ذلك الوقت كان الأمريكيون يدعمون إسرائيل وهذا التقييم قد تغير الآن».