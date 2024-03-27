قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة للشيخ علي عبد الرحيم من بلجيكا (فيديو)

نشرت قناة «الناس» تلاوة خاشعة بصوت الشيخ علي عبد الرحيم توفيق، سفير دولة التلاوة، موفد وزارة الأوقاف لدولة بلجيكا.

سفراء دولة التلاوة

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم، بأصوات مصرية للمبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاق قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسيا.

وتعرض القناة عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، وشملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يوما، 28 برنامجا متنوعا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة، ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.