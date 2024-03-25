سفراء دولة التلاوة يذيع تلاوة مؤثرة لموفد وزارة الأوقاف بكندا «فيديو»

أذاع برنامج سفراء دولة التلاوة، المذاع على قناة الناس، تلاوة مؤثرة بصوت الشيخ عزت صبري، سفير دولة التلاوة، موفد وزارة الأوقاف إلى دولة كندا.

أصوات مصرية من المبتعثين

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان، شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل، وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان؛ إذ شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يوما، 28 برنامجا متنوعا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.