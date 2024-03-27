حيل للمحافظة على عمر بطارية الآيفون.. علشان تكمل معاك اليوم كله

رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هواتف آيفون، يعاني مستخدموها أثناء استعمالها من البطارية، إذ تقل تدريجيًا مع طول فترة الاستخدام، ويقل عمرها الافتراضي، لذا نقدم مجموعة حيل للمحافظة على عمر بطارية الآيفون.

ويعرف عمر البطارية، بأنه مقدار الوقت الذي يقضيه الجهاز في العمل قبل إعادة الشحن، فكيف تحافظ على عمر بطارية الآيفون، وتحصل على أقصى استفادة من أجهزة Apple.

حيل للمحافظة على عمر بطارية الآيفون

الموقع الرسمي لشركة آبل، قدم بعض النصائح من أجل المحافظة على عمر بطارية الآيفون، إذ يجب التأكد من تحديث إصدار iOS، وفي حالة توفر تحديث جديد يجب توصيل جهاز آيفون بمصدر للطاقة، ويجب أيضًا ضبط درجة سطوع الشاشة من خلال بتعتيم الشاشة أو تفعيل ميزة الإضاءة تلقائيًا، من أجل زيادة عمر البطارية الافتراضي، حيث تعمل تلك الميزة على ضبط الشاشة بما يناسب ظروف الإضاءة المحيطة.

رسالة أبل حين وصول البطارية لـ20%

تفعيل نمط الطاقة المنخفضة في نظام iOS الجديد، يجعل البطارية تدوم فترة أطول، فحين تنخفض البطارية إلى نسبة 20%، يخبرك الهاتف برسالة لتفعيل نمط الطاقة المنخفضة، ويمكن تشغيله من خلال ضغطة واحدة فقط، كما أن هذا النمط يتم تفعيله في أي وقت من الإعدادات.

فوائد نمط الطاقة المنخفضة

يفيد نمط الطاقة المنخفضة في عدة أشياء، مثل خفض درجة سطوع الشاشة وتعزيز أداء الجهاز، بالإضافة إلى تقليل تحريك الرسوم وعدم السماح للتطبيقات بتنزيل أي محتوى، بالإضافة إلى قيامه بتعطيل مميزات الهاتف مثل AirDrop، لكن في الوقت نفسه يمكن للجهاز أن يؤدي باقي المهام الأخرى، مثل المكالمات الهاتفية واستقبال الرسائل واستخدام الإنترنت، وعند وضع هاتف الآيفون على الشاحن مرة أخرى، يتم غلق النمط تلقائيًا.