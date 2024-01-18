تسريبات تكشف مواصفات كاميرا أيفون 16.. اعرف مميزاتها

بعد إطلاق شركة «آبل» هواتف أيفون 15 الجديدة، بدأت التسريبات تكشف عن مواصفات أيفون 16 الذي ينتظر عشاق هواتف أيفون بفارغ الصبر، حيث كانت من ضمن هذه التسريبات كاميرا أيفون 16 التي جاءت بمواصفات مميزة عن الإصدارات السابقة والتي نوضحها في السطور التالية.

كاميرا أيفون 16

بدأت تسريبات كاميرا أيفون 16 بالفعل عبر الإنترنت، حيث كشف أحد المحللين عن تفاصيل كاميرا أيفون 16 وأيفون 16 برو والتي جاءت بمقاس 1 / 1.14 بوصة، كما أن تخطط الشركة لدعم عدسات كاميرا telephoto بطبقة زجاج في أيفون 16، وهى تتميز بحجم أكثر نحافة، وأيضا وزن أخف من الإصدار الحالي.

مواصفات أيفون 16

وجاءت من ضمن مواصفات أيفون 16 التي كشفت عنها التسريبات أن الجزء الخلفي من الجهاز قد يحتوي على لوحة زجاجية مصممة باستخدام محلول G + P، أي أنها تكون عبارة على مزيج من الزجاج والبلاستيك في عملية التشكيل، كما أنه يكون حجم العرض في أيفون 16 برو أكبر بنحو 0.2 بوصة مقاسة قطر، ما يشير إلى أن الهاتف سيحتوي على شاشة تكون حجم 6.27 بوصة وPro Max بشاشة مقاس 6.86 بوصة وفقا لما ذكره موقع موقع «Mac world».

لم تقتصر مواصفات أيفون 16 عند هذا الحد، ولكن أشار التسريبات إلى أنه يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) وذلك بسعة 8 جيجابايت، وهي تكون زيادة عن iPhone 15 و15 Plus بقيمة 6 جيجابايت، كما أنه يتم تقديم دعم Wi-Fi 6E الذي قد يتيح سرعات لاسلكية أعلى وتقليل تداخل الإشارة عند استخدامه.