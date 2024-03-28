للعام الثاني.. جامعة حلوان تطلق مشروع تشغيل 1000 طالب

أعلنت جامعة حلوان أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بدأت تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تشغيل الطلاب خلال شهرى أبريل ومايو 2024 للعام الثاني على التوالي، إذ يشارك الطلاب بتجميع الأخشاب غير المستخدمة في الكليات والمدرجات، تمهيدا لإعادة تدويرها بما يفيد الجامعة.

وقالت الجامعة وفقا لبيان صادر عنها، إنها بدأت تنفذ فعاليات المشروع تحت رعاية الدكتور قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

تطوير قدرات الشباب

وأكد السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تعزيز فرص الشباب وتمكينهم وتنفيذ مشروع تشغيل 1000 طالب بهدف تطوير قدراتهم وتمكينهم من المساهمة الإيجابية في المجتمع، بهدف نشر الوعي البيئي والمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير، وإعادة تدوير المخلفات وترشيد الإستهلاك، وتنمية روح الولاء والإنتماء، وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع.

عدد المشاركين في المرحلة الأولى

وشارك في المرحلة الأولى من العام الثاني عدد أربعة كليات (التربية الموسيقية – الهندسة بالمطرية – التكنولوجيا و التعليم – التربية الفنية) بواقع عدد 20 طالبا بكل كلية لمدة خمسة أيام قام فيها الطلاب بتجميل الكليات والمشاركة فى أعمال الصيانة و الدهانات.

ويهدف هذا المشروع إلى تنمية المهارات واكتساب الخبرات الحرفية المتنوعة بجانب مشاركة الطلاب فى تجميل الكليات والجامعة، واكتشاف القيادات الطلابية وصقلها.