تقرير صادم من الأمم المتحدة: مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في غزة

حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» من أنَّ الوقت ينفد، ولا تزال عوائق الوصول لتقديم المساعدات قائمة في قطاع غزة، موضحًا في بيان رسمي له، أنَّ أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى كبير من انعدام الأمن الغذائي.

تفاصيل بيان مكتب الأمم المتحدة

وذكر مكتب الأمم المتحدة أنَّه لا بديل عن توصيل المساعدات برًا، لإنقاذ الأرواح، لا سيما في شمال قطاع غزة، وفي الوقت ذاته قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، انه لا يتم إدخال غذاء كافٍ إلى غزة، إلى جانب استمرار مشاكل التوزيع جراء الوضع الأمني ​​وقلة التعاون والتنسيق، وبحسب ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية.

وأكّد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة أن رئيس «أوتشا» أندريا دي دومينيكو، بالأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب العدوان الإسرائيلي قد زار مستشفى من الأماكن التي تقدم الخدمة بشكل جزئي في غزة، إذ يستقبل يوميا 15 طفلا يعانون من سوء التغذية، مؤكّدًا ضرورة إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال.

تعليق المتحدث باسم الأمم المتحدة

وأضاف ستيفان دوجاريك إلى استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالرغم من إعلان برنامج الغذاء العالمي، مبينا أنَّ ما يقرب من 70% من شمال غزة يواجهون جوعًا رهيبًا، إذ لم يتمكّن برنامج الأغذية العالمي من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة هذا الشهر.

ويؤكّد «دوجاريك» المشكلة الأساسية في غزة تكمن في عدم إدخال القدر الكافي من الأغذية، بجانب عدم التعاون مع السلطات الإسرائيلية، وعدم كفاية الوقود وعدد الشاحنات، وفقًا للوكالة الفلسطينية.