أستاذ علوم سياسية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الدائرة الآن بدأت تضيق على الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين سكان قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية، ودليل ذلك أن الاستهداف يكون لأهداف ومنشآت مدنية، والاستهداف لنساء وأطفال.

إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين سكان قطاع غزة

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة إبادة جماعية حقيقية، موضحًا أن جريمة الإبادة الجماعية ثابتة ثبوتًا واضحًا على سلطات الاحتلال الإسرائيلية ولا تحتاج لإصدار تقارير رغم أهميتها.

ونوه بأن المهم خلال الفترة الحالية هو الاستفادة من هذه التقارير وإدانة إسرائيل وسلطات الاحتلال ومثولهم أمام محكمة جرائم الحرب وتلقيهم الجزاء على ما ارتكبوه.