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دراما المتحدة

«الصحة الفلسطينية»: 62 شهيدا و91 مصابا في 6 جرائم إسرائيلية خلال 24 ساعة

كتب:

شريف سليمان
11:39 ص | الخميس 28 مارس 2024
تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزار الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 جرائم ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأكدت الوزارة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 ألفا و552 شهيدا و74 ألفا و980 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

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بقلم شريف سليمان