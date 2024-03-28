«الصحة الفلسطينية»: 62 شهيدا و91 مصابا في 6 جرائم إسرائيلية خلال 24 ساعة

أعلنت وزار الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 جرائم ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت الوزارة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 ألفا و552 شهيدا و74 ألفا و980 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.