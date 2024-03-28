«القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرئيلي» على مشارف عزلة دولية بسبب نتنياهو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «بسبب حكومة نتنياهو.. دولة الاحتلال على مشارف عزلة دولية»، كشف عن الخلافات الدائرة بين أمريكا وإسرائيل.

وجاء في التقرير أنه بعدما كانت الخلافات بينهما تدار داخل الغرف المغلقة، أصبحت مكشوفة الآن في العلن، إذ لم يترك نتنياهو للإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أي خيار آخر، سوى إظهار غضبها من تعنته، وإصراره على مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت كل الحدود.

إثارة غضب الأوساط السياسية في تل أبيب

وأشار إلى أن واشنطن وجدت نفسها مجبرة على الامتناع عن استخدام حق الفيتو كعادتها ضد قرار بوقف إطلاق النار، أمام مجلس الأمن الدولي مكتفية بالامتناع عن التصويت، ما كان كافيا لإثارة غضب الأوساط السياسية في تل أبيب.

ولفت التقرير إلى أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة جلوب الأمريكية أظهر تراجعا ضخما في تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ عارض نحو 50% من الأمريكيين تلك العملية العسكرية في القطاع، بعد أن دعموها في فبراير الماضي.

وأوضح أن الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 1 إلى 20 مارس الجاري، مشيرا إلى أن المجموعات الحزبية الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة باتت، أقل دعما لممارسات إسرائيل في غزة.