مدير «العربي للدراسات»: ترشح كينيدي في الانتخابات الأمريكية تفتيت للأصوات

ينتظر الأمريكيون والعالم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، المقررة في نوفمبر المقبل خصوصًا بعد وضوح خطوطها الرئيسية بترشح الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، والمفاجأة الثالثة وهو ترشح روبرت كينيدي جونيور كمرشحٍ مستقلٍ في مقابل المرشحيين الحزبيين.

كان كينيدي جونيور ينوي الترشح لصالح الحزب الديموقراطي، تحديًا لبايدن لكنه أطلق ترشيحًا مستقلًا في أكتوبر الماضي، وحينها ساد اعتقاد بأنّ قراره سيؤذي حظوظ ترامب في الانتخابات، لكن الاستطلاعات الأحدث تشير إلى أنّ ترشيحه سيساعد ترمب أكثر من بايدن، في الولايات التي تشهد منافسة شرسة بين المتنافسين.

مرشح ثالث في انتخابات الرئاسة

وقال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إنّ ترشح كينيدي جونيور مستقلًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، أمر جيد لوجود مرشح ثالث في ظل خلاف على كلا المرشحين سواء من الحزب الديمقراطي او الحزب الجمهوري.

وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لم يستطع إثبات نفسه كرئيس أمريكي خلال الأربع سنوات الماضية، إذ فشل في تحقيق العديد من الأهداف الأمريكية. كما تعهد بأشياءٍ ولم تحدث مثل المفاوضات مع إيران، وتدشين اتفاق مثل اتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما معهم لكنه من لم يستطع الوفاء بهذا التعهد، وأدخل الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من النزاعات مثل أوكرانيا وروسيا فضلًا عن عدم سيطرته على الأوضاع في المنطقة، وتعامله مع الحرب على غزة ودعمه المستمر لإسرائيل.

وأكد صادق أنّ منافسه الجمهوري دونالد ترامب يمكن وصفه بأنّه «متهور» وأدخل نفسه في ساحات المحاكم أكثر من مرة طوال السنوات الماضية، فضلًا عن إدخاله السياسة، فيما واجه من قضايا، وبالتالي وجود منافس ثالث هو نوع من الذكاء من المرشح المستقل بأن يطرح نفسه كمرشح ثالث.

صادق: كينيدي جونيور ربما يفتت الأصوات

وأوضح مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أنّ ترشح كينيدي سيؤدي إلى تفتيت بعض الأصوات بين المتنافسين الأمريكيين الداعمين لكل من الحزب الديمقراطي والجمهوري، وربما تحدث مفاجأةً في الانتخابات المقبلة، نظرًا لأنّ المزاج العام للناخب الأمريكي متغير، خاصةً في ظل هذه الأحداث التي نشهدها فربما يبحث الناخب الأمريكي عن مرشحٍ مستقلٍ، مؤكدًا أنّ كل الخيارات مطروحة في الانتخابات الأمريكية المقبلة.