الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبيع الكتاب المقدس.. كم يبلغ ثمنه؟

موقع إلكتروني لبيع الأناجيل، أطلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقال إنّه «يجب أن نجعل أمريكا تصلي مرة أخرى»، كما حث «ترامب» أنصاره على شراء الكتاب المقدس تحت شعار «فليبارك الله أمريكا»، بحسب موقع «أكسيوس».

كم يبيع دونالد ترامب الكتاب المقدس؟

الشعار الذي اتخذه دونالد ترامب لشراء الكتاب استمده من أغنية وطنية لمغني الكونتري، لي غرينوود، تحمل العنوان ذاته، إذ يباع الكتاب بسعر 59.99 دولار، وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه على منصة «Truth Social»، الثلاثاء، ظهر وهو يشجع أنصاره على الشراء حتى يجعل أمريكا تصلي، يقول: «أسبوع مقدس سعيد.. دعونا نجعل أمريكا تصلي مرة أخرى، بينما نقترب من الجمعة العظيمة وعيد الفصح، أشجعك على الحصول على نسخة من الكتاب المقدس بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية».

وحصل موقع GodBlessTheUSABible.com على ترخيص استخدام صورة ترامب من شركة CIC Ventures LLC – وهي الشركة ذاتها التي تمتلك العلامة التجارية لمجموعة الأحذية الرياضية التي أطلقها، في فبراير الماضي.

موقع لبيع الأناجيل

وشجع ترامب أنصاره على الشراء عبر بث مقطع فيديو نُشر على حسابه على موقع Truth Social يوم الثلاثاء: «إن الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد»، وأضاف: «أعتقد حقًا أننا بحاجة إلى إعادتهم، وعلينا إعادتهم بسرعة، أعتقد أنها واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها».

ويقول دونالد ترامب إنّ لديه العديد من الأناجيل التي يصفها بأنّها «كتابة المفضل»، إذ يدافع الرئيس الأمريكي السابق عن قراره قائلًا: «علينا إعادة المسيحية إلى حياتنا والعودة إلى ما سيكوّن أمة عظيمة مرة أخرى».

ويعتبر الموقع الذي أطلقه «ترامب» لبيع الأناجيل ليس موقعًا سياسيًا، ولا يمت بصلة لأي حملة سياسية، كما أنّه غير مملوك أو مُدار أو حتى يخضع لسيطرة الرئيس الأمريكي السابق، أو منظمة ترامب، أو CIC Ventures LLC أو أي من مديريهم أو الشركات التابعة لهم، بحسب الموقع.

وعملة البيع هذه ليست بالأمر الجديد بالنسبة للرئيس السابق، الذي بيعت حذائه الرياضي عالي الجودة بقيمة 399 دولارًا بعد ساعات من إطلاقه في فبراير، كما أصدر دونالد ترامب أيضًا زجاجة عطر وكولونيا وحذائين رياضيين و بقيمة 99 دولارًا.