حكم أخذ الدواء في نهار رمضان.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً حول حكم أخذ الدواء في نهار رمضان الأمر الذي يهم عدد من أصحاب الأمراض التي تتطلب تناول جرعات الدواء في أوقات محددة وفقا لوصف الطبيب والتي تصادف في أوقات الصيام.

حكم أخذ الدواء في نهار رمضان

وقال مجمع البحوث الإسلامية في يتعلق بحكم أخذ الدواء في نهار رمضان لما كان المُسَلَّم به أن تناول الأدوية عن طريق المنفذ المُعتاد للجسد مما يفطر به الصائم.. نقول: على المريض أن يستشير الطبيب إن كان تأخير تناول هذه الجرعة إلى الليل سيؤثر على صحته أم لا؟! فإن كان لا يؤثر التأجيلُ فلا يجوز له الفطر، وإن كان له تأثير على صحته فيباح له الفطر، وعليه أن يقضي ذلك في أيام أُخر، فمرد الأمر إلى أهل الخبرة في هذا الشأن.

حكم أخذ حقنة الجلوكوز

وفيما يتعلق بحكم أخذ حقنة الجلوكوز في نهار رمضان قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن أخذ تلك الحقنة تحت إشراف طبي خلال نهار رمضان لا يفسد الصيام حيث أنها تأخذ عبر الوريد ولا تصل إلى الحلق أو الجوف، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسامِّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا مفطِّرًا ولا في حكمه.