حكم نقل الدم في نهار رمضان.. «البحوث الإسلامية» توضح

حكم نقل الدم في نهار رمضان، أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال لأحد المشاهدين عن حكم نقل الدم في نهار رمضان خلال أحد لقاءاته التليفزيونية، موضحاً أن نقل الدم في رمضان لا يفسد الصوم.

حكم نقل الدم في نهار رمضان

وأوضح فيما يتعلق بـ«حكم نقل الدم في نهار رمضان» أنه لا يُفسِد الصومَ لأن الإفطار مما دخل لا مما خرج، وكذلك لا يبطل الصوم بنقل الدم إليه؛ وذلك لعدم دخوله من منفذ مفتوح، فنقل الدم لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.

في ذات السياق أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر موقعها على الإنترنت أن تحليل الدم لا يفطر الصائم بإخراج الدم منه لأجل التحليل، وهذا متفق عليه، مشيرة فيما يخص « حكم نقل الدم في نهار رمضان» أن جمهور العلماء يرى أن التبرع بالدم لا يفسد الصوم، ولكن قد يكره إن ترتب عليه ضعف.

البحوث االإسلامية توضح حكم نقل الدم في نهار رمضان

وأضافت اللجنة أن عملية نقل الدم عملية حديثة وليست قديمة، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون بشأن حكم إفسادها للصوم، وجاءت آرائهم في اتجاهين:

القول الأول: المنقول إليه يفطر بدخول الدم جسده، لأن الدم خلاصة الطعام والشراب.

القول الثانى: لا يحدث الفطر لمن يتلقى الدم فصومه صحيح وهذا قول كثير من العلماء وعليه اتفق المجتمعون في الندوة الفقهية الطبية التاسعة، التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام 1997، وسندهم في ذلك:

أن الأصل بقاء عبادة المسلم وعدم إبطالها إلا بدليل ظاهر، وحيث إنه لا يوجد دليل فالحكم باق بصحة صوم المتبرع له بالدم، وهذا هو الراجح.