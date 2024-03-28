أبرز تصريحات الدكتور علي جمعة في «مملكة الدراويش» مع قصواء الخلالي

حلّ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، ضيفًا مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج «مملكة الدراويش»، عبر قناة «الحياة» الذي يناقش الفكر الإسلامي الوسطي.

وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات مفتي الديار السابق خلال البرنامج كما يلي:

1- يجوز بناء مسجد على قبر الميت، ووضع علامة على الضريح، ومن يستنكرون هذا «شوية عيال».

2- أسماء الله 243 اسما؛ ولكن الشائع 99 فقط بسبب حديث أبي هريرة رضي الله عن أسماء الله الحسنى.

3- الحجاج ابن يوسف كان قتالاً وسفّاكًا للدماء لكنه كان حافظًا للقرآن ويتلوه كل أسبوع مرة.

4- تكبيرات العيد بطريقة المصريين الحالية لم ترد عن سيدنا «النبي»، ولكنها فعل حسن، لأننا نسير على مساره، بأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها.

5- ليس كل «النصارى» هم من قالوا «المسيح ابن الله» وإنما طائفة من الطوائف التي بادت في التاريخ.

6- تحريم الصلاة في مساجد الأضرحة «جهل».. ونحن نتبع النبي محمد صلى الله وعليه وسلم ونقتدي به وصحابته.

7- ليس فهم «ابن تيمية» هو فهم السلف الصالح، وإنما الإمام «النووي» و«ابن حجر» و«السيوطي» فهؤلاء هم علماء الأمة بحق، وصولًا للتابعين ثم الصحابة.

8- أنا أُنكر على «ابن تيمية» وآخذ على «ابن عبد الوهاب» وأرفض القداسة التي وضعوها على هؤلاء الأشخاص.. ولا نحصر العلم في 3 علماء ونترك بقية علماء الأمة.

9- فرق المُجدِد من المُحدِث والُمبدِد، هو أنه يلتزم بقواعد الكتاب والسنة ولا يصدر الفتوى بهواه.

10- «التجديد» يكون لأمر الدين وليس خارج عنه.. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو «راد» أما ما كان منه فهو «مجدد».

11- الحديث بأن «الصوفية» على تساهل وتفريط في الدين، هو «هرت وجهل»، لأن «التصوّف» عبادة، و«المتصوّفة» يلتزمون بالأحكام الشرعية، والتضييق على المسلمين في التقرب إلى الله هو «البدعة»، وليس «التصوف».