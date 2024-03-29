«معركة داخل تل أبيب».. المحكمة الإسرائيلية العليا تحسم تجنيد «الحريديم»

أعلنت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، تجميد الأموال المخصصة لدعم طلاب المدارس الدينية «الحريديم»، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا وهم في سن التجنيد، والمقرر تجنيدهم بداية من يوم 1 أبريل.

وفي وقت سابق، قدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردًا رسميًا إلى المحكمة فيما يتعلق بالالتماسات ضد الإعفاء الحريديم من التجنيد، بحسب ما ذكرته صحيفة «معاريف» العبرية.

المستشار القانوني: ضرورة تجنيد الحريديم

وقال المستشار القانوني للمحكمة العليا إنه من الضروري الاستعداد لتجنيد «الحريديم» في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وخلال فترة زمنية قصيرة.

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عضو الكنيست: أتفهم موقف الجنود الذين لا يردون الخدمة في جيش الاحتلال

وصرح عضو الكنيست آريه درعي، «أتفهم موقف الجنود الذين لا يريدون الخدمة في جيش الاحتلال»، وأضاف درعي: «حكم المحكمة العليا يدمر أسس الهوية اليهودية للدولة، فالاحتلال منخرط في حرب على عدة جبهات وقضاة المحكمة العليا فعلوا كل شيء الليلة لخلق حرب بين الأشقاء أيضًا».

وفي سياق متصل، أعرب رئيس حزب يهودية التوراة، الحاخام يتسحاق جولدكنوبف، عن غضبه: «الأمر الذي أصدره قضاة المحكمة العليا، والذي يهدف إلى إلحاق ضرر جسيم بعمال وسكان الحريديم هنا في الاحتلال الإسرائيلي».