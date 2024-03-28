الفتنة الكبرى تقسم إسرائيل.. أزمة «تجنيد الحريديم» تهدد بتفكك حكومة نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن إسرائيل تشهد فتنة كبرى تُنذر بحل حكومة نتنياهو بسبب ملف تجنيد الحريديم، ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك الأمر بأنه أزمة سياسية جديدة تضرب حكومة الاحتلال.

وزير القضاء الإسرائيلي وصف الوضع بأنه كارثي

وأضافت دانا أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن وزير القضاء الإسرائيلي وصف الوضع بأنه كارثي ينذر بحل الحكومة، وذلك على الرغم من انتماء هذا الوزير إلى حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو، ولكنه شدد على التزام الحكومة بالقوانين التي أبرمتها مع الحريديم.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن هذا التصريح سيكون له تداعياته في الشارع الإسرائيلي لأنه صادر من أعلى سلطة قضائية، وكذلك المستشارة القضائية للحكومة التي لوحت بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون حتى وإن أصر نتنياهو على ذلك.