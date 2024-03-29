فلسطين بدون مظاهرات.. تضييقات إسرائيلية على صلاة الجمعة في الأقصى

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك المقدسات الإسلامية وفرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ولم تحدث أي مظاهرات فلسطينية في الأقصى، بينما سارت بعض المظاهرات في شوارع القدس لمستوطنين تطالب بوقف الحرب.

منع المصلين من الوصول للأقصى ولم تحدث مظاهرات

ومنعت قوات الاحتلال المئات من الفلسطنيين من الوصول إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، كما منعت المئات من أبناء الضفة الغربية من المسنين الحاصلين على تصاريح من الدخول للمسجد، إضافة إلى نشر قوات الاحتلال لسواتر حديدية في طريق المصلين خاصة عند مداخل المسجد الأقصى وأعاقت حركتهم ووصولهم إلى المسجد.

وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قبضت على 4 مستوطنين خلال المظاهرة التي خرجت تطالب بوقف الحرب.

وارتكب الاحتلال 7 مجازر ضد المواطنين في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت لاستشهاد 71 مواطنا، وإصابة 112 آخرين، وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 32 ألفا و623 شهيدا، و75 ألفا و72مصابا.