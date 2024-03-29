سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. الحد الأقصى 2500 جنيه

تضع الحكومة اللمسات الأخيرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 خلال الفترة المقبلة للقضاء على المخالفات واسترداد حق الدولة والتعامل بشكل رسمي على الوحدات والعقارات.

حدد قانون التصالح الجديد رسوم تقنين المخالفات المتنوعة ففي حالة تعدد المخالفات داخل حالة التصالح يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة حسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب التي أقرها القانون، فمثلا في حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 2500 جنيه.

طلبات التصالح

وأكد مصدر حكومي أنه بمجرد فتح باب التصالح وتلقي الطلبات قريبا سيتم البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح في حالة الموافقة، وذلك وفق سعر المتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة لكل منطقة، مع مراعاة النسب التالية من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح حسب نوعية المخالفة.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

- مخالفة بناء دون ترخيص وتجاوز اشتراطات البناء تكون قيمة التصالح 100% من قيمة المتر المسطح.

- مخالفة دون ترخيص ومطابق لاشتراطات البناء تكون قيمة التصالح 50% من قيمة متر المسطح.

- الحوائط 25%

- الأعمدة 25%

- الأسقف 50%

- %100 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة تغيير الاستخدام بالمناطق الصادر لها مخطط.

- %50 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات معتمدة 50% من قيمة المتر المسطح.

- مخالفة الرسومات المعمارية والانشائية للترخيص 15% من قيمة المتر المسطح.

- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص ومطابقة الرسومات المعمارية 10% من قيمة متر المسطح.

- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص ومطابقة للرسومات الإنشائية 5% من قيمة المتر المسطح.

- %15 من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفة الأسوار وتحتسب بالمتر الطولي.