طفلة تسأل هل للشيطان عبادة قبل طرده من رحمة الله؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل للشيطان عبادة قبل طرده من رحمة الله؟.

«جمعة»: الشيطان كان عابد لله وضل وغوى

وأضاف «جمعة»، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة «الشيطان كان يسجد ويركع ويذكر الله ويقوم بكل العبادات التي تقوم بها الملائكة، ولكنه عندما طرد من رحمة الله معرفش يعمل كده ووجد نفسه خارج النطاق ومنشغل بعرض الضلالة على الناس».

مفتي الديار المصرية: انشغال إبليس بمحاولة إغواء بني آدم

وأشار مفتي الديار المصرية السابق إلى أن «الشيطان حالياً منشغل بـ ابن آدم وأنه سبب خروجه من العبادة والجنة والوقوع في المصيبة ويريد أن يضله وهذا نوع من أنواع الغباوة والكبر».