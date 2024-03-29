تحذير لـ«تاو» ومفاجأة تنتظر شوبير وكهربا.. توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي وسيمبا

ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم، مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على أرض بنجامين مكابا بدار السلام، في ظل العديد من التوقعات عن أداء اللاعبين خلال اللقاء، مع توجيه بعض النصائح والتحذيرات لهم، وفقا للأبراج الفلكية.

توقعت عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أداء اللاعبين في مباراة الأهلي وسيمبا، بداية من حارس المرمى، «في الغالب سيكون مصطفى شوبير في أفضل حالاته، ولديه حماس وطاقة كبيرة».

توقعات عبير فؤاد للاعبين في خط الدفاع

يضم خط الدفاع عددا من اللاعبين، منهم محمد هاني، إذ يقع القمر في برجه بوضع معاكس له، بالإضافة إلى أن طاقته ليست في وضع أفضل، أما رامي ربيعة وهو من مواليد برج الثور، يقع القمر في مواجهته، لذا عليه أن ينتبه جيدًا لأنه يعاني من التشويش، وتنصحه عبير فؤاد بحماية نفسه من الإصابات، لأنه من أكثر اللاعبين المعرضين للإصابة، وكذلك محمد عبد المنعم القمر في وضع له، لكن علي معلول لديه تعاون جيد مع زملائه على أرض الملعب، وفقًا لعبير فؤاد.

توقعات عبير فؤاد لخط الوسط

ويتكون خط الوسط من مجموعة لاعبين، منهم مروان عطية، وهو برج الأسد، والقمر في وضع معاكس له، أما عمرو السولية لديه يقع عطارد في برجه، ويعطيه سرعة بديهة ويقظة ذهنية، تجعله قادرًا على التخطيط طوال الوقت، في كل خطوة سيؤديها خلال المباراة، أما عن محمد مجدي أفشة، يحالفه حظ كبير، وقد يصيب أهداف مع علي معلول، وعن رضا سليم فهو برج العقرب، ويقع القمر في برجه ويسيطر على أرض الملعب وعلى أدواته أيضًا، أما بيرسي تاو من مواليد برج الثور، ويقع القمر في مواجهته، لذا يجب عليه الانتباه، قبل اتخاذ أي خطوة.

توقعات عبير فؤاد عن «كهربا»

ويقود محمود عبد المنعم كهربا، خط الهجوم وبحسب توقعات برجه الحمل، فإن لديه يقظة ذهنية طوال الوقت، وسرعة بديهة وفرصه كبيرة في اللقاء أيضًا، بحسب عبير فؤاد.