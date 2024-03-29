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دراما المتحدة

عبير فؤاد تحذر من 8 إبريل.. ماذا يحدث في أخطر أيام العام؟

كتب:

آية أشرف
12:48 م | الجمعة 29 مارس 2024
عبير فؤاد

عبير فؤاد

العالم في انتظار ظاهرة نادرة لن تتكرر سوى بعد 3 قرون، إذ يحدث كسوف كلي للشمس يوم 8 إبريل المقبل، حيث أكدت وكالة الفضاء «ناسا» أن ظاهرة كسوف الشمس التاريخية ستحول النهار إلى ليل لمدة 80 دقيقة، وستكون مرئية بالكامل في العديد من بلدان أمريكا والمكسيك وكندا، فضلا عن حدوث خسوف جزئي للشمس في غرب قارة أوروبا وأمريكا اللاتينية ومن الصعب رؤيته في مصر.

وفي ظل حدوث تلك الظاهرة النادرة تساءل الكثيرون عن دلالة ما يحدث في عالم الأبراج، وهل يشير ذلك الأمر لشيء ما، لذا تحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» عن الكسوف الكلي وهل يعقبه أحداثا خطيرة أم لا؟ 

عبير فؤاد تنذر بأخطر يوم في 2024.. ماذا يحدث؟

13 يومًا من أخطر الأيام في 2024 كشفت عنها خبيرة الأبراج عبير فؤاد خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» في بداية استقبال العام الحالي، إذ كشفت عن تنبؤاتها ليوم 8 أبريل المقبل، مؤكدة أن حدوث كسوف الشمس الكلي في هذا اليوم ينذر باندلاع حرب بين الشرق والغرب، وتحالف آسيوي بل واشتعال أزمات اقتصادية في أوروبا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

بعد حدوث معظم توقعاتها.. عبير فؤاد تكشف عن أخطر 13 يوما في 2024 

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