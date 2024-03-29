«واشنطن بوست»: موافقات بايدن على نقل الأسلحة لإسرائيل انتهاك لسيادة القانون

قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إنّ الولايات المتحدة سمحت في الأيام الأخيرة، بنقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، رغم مخاوفها بشأن هجوم عسكري محتمل على رفح الفلسطينية، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

موافقات بايدن المتكررة على نقل الأسلحة لإسرائيل

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية، أنّ موافقات بايدن المتكررة على نقل الأسلحة لإسرائيل هي إلغاء للمسؤولية الأخلاقية واعتداء على سيادة القانون، مؤكدة أن تهميش الولايات المتحدة على الساحة العالمية بسبب دعمها لإسرائيل أثار غضب بعض الديمقراطيين في الكونجرس.

وأضافت أن الخارجية الأمريكية سمحت بنقل 25 طائرة مقاتلة ومحركات، من طراز F-35A بقيمة 2.5 مليار دولار لإسرائيل، وافق عليها الكونجرس في 2008.