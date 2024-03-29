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مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم أطول مائدة إفطار «بدون طعام» تضامنا مع غزة

كتب:

محمد عزالدين
05:58 م | الجمعة 29 مارس 2024
جانب من الإفطار الجماعي

جانب من الإفطار الجماعي

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، أطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش، اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر مارس الجاري، «بدون طعام»، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

المائدة تأتي كرسالة معبرة عن التضامن الأسري والحدودي مع الشعب الفلسطيني، وستشتمل على إفطار بالتمر والماء واللبن بدون طعام تضامنا مع أهالي غزة.

وشارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في العريش في تنظيم الإفطار، بجانب النقابات المهنية والنوادي ومراكز الشباب والرياضة، كما تجهيز 100 ألف وجبة «إفطار وسحور» وتم إرسالهم إلى أهالي غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم.

ويحرص مجلس القبائل والعائلات المصرية على تنظيم المائدة كل عام خلال شهر رمضان لكن هذا العام اختلفت لأنها بدون طعام تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورسالة معربة عن التضامن.

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