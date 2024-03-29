بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يستمر 6 أسابيع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعمل مع شركاء الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة، وتقديم المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابع: «نعمل على إقرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يستمر 6 أسابيع على الأقل، ونبذل جهودنا ليكون وقفًا دائمًا».

وأردف: «يجب العمل على تعزيز السلام من أجل حل الدولتين، وتوفير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين».