رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يستمر 6 أسابيع

كتب:

محمد عزالدين
10:51 م | الجمعة 29 مارس 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعمل مع شركاء الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة، وتقديم المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابع: «نعمل على إقرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يستمر 6 أسابيع على الأقل، ونبذل جهودنا ليكون وقفًا دائمًا».

وأردف: «يجب العمل على تعزيز السلام من أجل حل الدولتين، وتوفير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين».

اقرأ المزيد:

القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا عملية إسقاط جوي للمساعدات على شمال قطاع غزة

مجلس القبائل والعائلات المصرية ينظم أطول مائدة إفطار «بدون طعام» تضامنا مع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين في غزة

مسؤول أمريكي: المجاعة تشكل خطرا في شمال غزة

استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بمدينة الزهراء وسط غزة
بقلم محمد عزالدين