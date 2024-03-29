بايدن: نعمل على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يستمر 6 أسابيع
كتب:
محمد عزالدين
10:51 م | الجمعة 29 مارس 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعمل مع شركاء الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية بغزة، وتقديم المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وتابع: «نعمل على إقرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يستمر 6 أسابيع على الأقل، ونبذل جهودنا ليكون وقفًا دائمًا».
وأردف: «يجب العمل على تعزيز السلام من أجل حل الدولتين، وتوفير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين».