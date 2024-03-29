صفعة لنتنياهو.. كمين يوقع 7 قتلى و16 إصابة بجيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

تلقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفعة جديدة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد أن قال لعائلات المحتجزين في القطاع، إن قوات الاحتلال نجحت في السيطرة على شمال قطاع غزة وخان يونس، وأنهم يستعدون للقضاء على الكتائب المتبقية خلال الفترة المقبلة، فماذا حدث اليوم؟.

تفاصيل كمين للفصائل الفلسطينية في خان يونس

وكان نتنياهو قد التقى عائلات المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأكد خلال حديثه أن قوات الاحتلال نجحت في السيطرة على شمال قطاع غزة وخان يونس، مضيفًا أن هذا هو آخر مفتاح لاستعادة المحتجزين.

وأضاف أنه يعمل على استخدام كافة المعلومات بحكمة في المفاوضات التي يديرها بنفسه، لاستعادة جميع المحتجزين وليس جزء منهم.

مزَّقوهم…



كتائب القسام تبث مشاهد من استهداف مجاهديها لمجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/DuWqYevFve — رضوان الأخرس (@rdooan) March 29, 2024

وبينما يتباهي نتنياهو بسيطرة جيش الاحتلال على خان يونس، نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو قصيرا لكمين وقعت فيه كتيبة إسرائيلية داخل أحد المنازل.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الفصائل الفلسطينية استدراج مجموعة من جنود الاحتلال إلى أحد المنازل، بجانب مجمع ناصر في خان يونس، وبعد وقت قصير يتم تفجير المنزل بمن فيه باستخدام قذيفة TBG.

مقتل 7 وإصابة 16 في خان يونس

وقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الناطقة باللغة العبرية منذ قليل تقريرا عن مقتل 7 جنود بينهم قائد كتيبة 669 في لواء جفعاتي، وإصابة 16 آخرين بصاروخ آر بي جي في خان يونس، والذين تم إجلاؤهم بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى العسكري بعد 55 دقيقة.

وقتل قائد الكتيبة، وقد سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر اسمه وهو ألون كودرياشوف داخل طابق مرتفع في مبنى بحي الأمل غرب خان يونس.

وأضافت الصحيفة العبرية أن هذا النوع من الكمائن الذي وقعت فيه قوات الكوماندوز هو الثاني خلال الأيام الـ5 الماضية.

وتابعت أن الكمين أسفر عن إصابة 16 من الجنود، منهم 6 في حالة خطيرة، و5 إصابات متوسطة، و5 إصابات طفيفة.

وفي نفس المنطقة في خان يونس، قتل الرقيب نسيم كحلون مقاتل في كتيبة 435 جفعاتي، ومنذ بداية العدوان على عزة، قُتل نحو 598 جنديا، منهم 254 منذ التوغل البري في القطاع.