مجلس القبائل والعائلات المصرية يكرم أسر الشهداء في فعالية «حكاية خير»

كرم مملثو مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعض الشخصيات، على هامش فعالية «حكاية خير» بالعريش، التي تعرضها قناة «إكسترا نيوز».

تكريم حفظة القرآن الكريم

وجرى تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، وبعض ممن يسر لهم مجلس القبائل والعائلات المصرية، الزواج لإتمام نصف دينهم.

ومنح مجلس القبائل والعائلات المصرية، 5 رحلات عمرة لمجموعة من أهالي سيناء، وكرم عدد بعض أسر الشهداء.

وفي نهاية الحفل، قدم الفنان وائل الفشني فقرة غنائية، قدم فيها باقة من أروع الأغاني وسط حماس وتفاعل الحضور.