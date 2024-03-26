وائل الفشني: مسلسل الحشاشين حقق أمنيتي في العودة لغناء تترات دراما رمضان

عبر المطرب وائل الفشني عن سعادته بغناء تتر مسلسل الحشاشين الذي يعتبر من أضخم الأعمال إنتاجيا، وتدور أحداثه فى إطار تاريخي حول حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين، أول جماعة اغتيالات سياسية على مر العصور.

وائل الفشني يكشف كواليس تسجيله تتر مسلسل الحشاشين

وقال وائل الفشني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد للغاية لغنائه تتر مسلسل الحشاشين لأنه عمل كبير ويناقش قضية مهمة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بمثل هذه الأعمال في الدراما المصرية، كما أن العمل مدعم بعناصر مشرفة بداية من الأبطال إلى المخرج والمؤلف إلى الإنتاج.

وأضاف وائل الفشني أنه يحمد لله لتحقيق أمنيته والعودة مرة أخرى لغناء تترات مسلسلات تعرض داخل المارثون الرمضاني، لأنه يعتبر موسم مهم ويحصد نسب مشاهدات مرتفعة والجمهور ينتظره كل عام.

وائل الفشني: نجاح الأغنتين هو توفيق من الله

وأشار وائل الفشني إلى أنه ابتعد عن أداء تترات المسلسلات بعد غناء تتر مسلسل طايع ومسلسل واحة الغروب، ولكن عاد هذا العام ليغني تترين عملين مهمين، وهما «الحشاشين وبيت الرفاعي»، لذلك وجه الشكر لجميع القائمين على العملين لثقتهم الكبيرة به.

وأكد الفشني أن التجربيتن مختلفين تماما عن بعضهما، لافتا إلى أنه توفيق من الله بأن يرزق بتترين في عام واحد «تحس إني كان معايا ملائكة وأنا بسجل التترين، ونجاح الأغنتين هو توفيق من الله، والحمدلله اتمني يكملوا نجاح أكتر وأكتر».