زيلينسكي لـ«الكونجرس»: دفاعنا الجوي متوقف على الدعم الأمريكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حديثه للكونجرس الأمريكي: «إذا لم نحصل على دعم أمريكي، فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي ولا صواريخ باتريوت ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية ولا قذائف مدفعية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأضاف: «القوات الأوكرانية التي تتعرض لضغوط شديدة، قد تضطر للتراجع لتأمين خطوطها الأمامية، والحفاظ على الذخيرة».