انتشار واسع لمرض معدٍ يستهدف الرئتين.. خرج عن السيطرة في هذا البلد

ارتفاع مُقلق في حالات الإصابة بمرض السل في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما بلغ عدد الحالات في عام 2023 أعلى معدل إصابة خلال عقد، فيما حذّرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» من الانتشار غير المسبوق للمرض في أمريكا، والمتزايد بشكل كبير، بحسب صحيفة «Fox 11 Los Angeles».

زيادة مُقلقة في إصابات السل بأمريكا

40 ولاية أمريكية شهدت زيادة غير مسبوقة في أعداد حالات الإصابة بمرض السل، مع ارتفاع المعدلات بين جميع الفئات العمرية، وهو ما وصفته مراكز السيطرة على الأمراض بـ«الأمر المقلق»، خاصة أن المرض يبدو وكأنه خرج عن السيطرة، وفقًا لوكالة «أسوشيتد بريس».

في عام 2023، جرى تسجيل أكثر من 9600 حالة إصابة بالسل، ما يشير إلى زيادة تصل لـ16% عن عام 2022.

تعيش الولايات المتحدة كارثة صحية في الوقت الحالي، بعدما سجلت أعلى معدل إصابة بمرض السل منذ عام 2013، كما تزداد أعداد الإصابات بشكل غير متوقع منذ بداية العام الجاري.

شهدت بداية جائحة كورونا انخفاضًا حادًا في حالات الإصابة بالسل، لكن سرعان ما عادت المعدلات للارتفاع منذ ذلك الحين، ورغم الدراسات العديدة حول هذا الانتشار، إلا أنه لم يتم تحديد السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الإصابة بالسل، لكن يُرجح أن يكون ذلك مرتبطًا بعوامل عدة.

إهمال الفحوصات يأتي على رأس أسباب التفشي وأولها، ففي ظل الخوف من عدوى كورونا، تراجعت أعداد الأشخاص، الذين يقومون بإجراء فحوصات الكشف عن مرض السل.

ضعف أنظمة الرعاية الصحية أيضًا من الأسباب الرئيسية لتفشي المرض، إذ واجهت أنظمة الرعاية الصحية ضغوطًا كبيرة خلال جائحة كورونا، مما أثر على قدرتها على مكافحة أمراض أخرى مثل السل، إلى جانب ذلك التشرد والفقر.

ويعتبر والأشخاص الذين يعيشون في ظروف غير صحية، أكثر عرضة للإصابة بمرض السل.

أعراض مرض السل

والسل مرض معد يصيب الرئتين بشكل أساسي، ويُمكن أن ينتشر عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب عند السعال أو العطس، وأعراضه تأتي على النحو التالي: