عوض تاج الدين: السل يقتل نصف مليون إفريقي سنويا.. ويمكن الشفاء منه

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية قدمت إنجازا كبيرا في التعامل مع جائحة كورونا، لافتًا إلى أنّ إفريقيا تعاني بشدة، إذ إنّها موطن أمراض يمكن منعها والوقاية منها والقضاء عليها تمامًا، إذ أن السل يقتل نصف مليون مواطن أفريقي سنويا، رغم أنه يمكن الشفاء منه تماما.

تاج الدين: «إحنا على وشك نطلع تطعيم للملاريا»

وأضاف تاج الدين، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، أنّ 95% من مرضى الملاريا حول العالم من أفريقيا، و96% من وفيات الملاريا عالميا في إفريقيا، رغم إمكانية الوقاية وشفاء وعلاج المرض.

وفيات السيدات بسبب الحمل تسجل أعلى مستوى في إفريقيا

وتابع بأنّ مرض الإيدز مستوطن في قارة إفريقيا: «لحد النهارده، على وشك يطلع تطعيم للملاريا اللي ملهاش تطعيم حتى الآن».

وأشار إلى أن متوسط عمر الأطفال في إفريقيا الذين يموتون في أول 5 سنوات من العمر أعلى مستوى في العالم، كما أن وفيات السيدات بسبب الحمل والولادة أعلى مستوى في العالم، حتى مرض جدري القرود مصدره إفريقيا وانتشر عالميا.