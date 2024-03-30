ضبط صاحب محل يبيع كاميرات مراقبة وأجهزة تقوية شبكات غير مصرح بتداولها
كتب:
محمد بركات
01:20 م | السبت 30 مارس 2024
كاميرات مراقبة.. تعبيرية
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل- كائن بدائرة القسم) ببيع وتداول كاميرات مراقبة وأجهزه تقوية شبكات غير مصرح بتداولها.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بالمحل ملكه وعثر بداخل المحل على (67 كاميرا مختلفة الأشكال والأحجام- جهاز مقوي شبكات).
بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.