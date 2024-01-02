«الاحتلال الإسرائيلي» يستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة في «جنين»

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تسجيلات كاميرات مراقبة في أحد البلدات التي اندلعت فيها المواجهات، بعد اقتحامات متكررة لبلدة «يعبد» جنوب جنين، و«فقوعة» شرقا.

مداهمة عدة منازل

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء من أجل الاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة على خليفة مداهمة عدة منازل ومحلات تجارية، فيما نصبت حواجز عسكرية على شارع بلدتي عرابة ويعبد.

مواجهات بين فلسطينين وقوات الاحتلال

ياتي ذلك في أعقاب مواجهات اندلعت بين فلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد، إذ أطلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة شمال شرق جنين وداهمت أحياء المدينة، واندلعت حملة واسعة لتمشيطها، ما أدى إلى مواجهات دون الإبلاغ عن إصابات.