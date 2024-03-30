رئيس الوزراء: الوضع الاقتصادي سيعود إلى طبيعته بنهاية العام الجاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات، فهي أساس الفترة المقبلة.

وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، إنه زار اليوم مصنع «يوتين» للبويات، الذي يصدر لكل أنحاء العالم، ومصانع «السويدي» الخاصة بإنتاج محولات الكهرباء، وتصدر إنتاجها إلى دول منطقة الشرق الأوسط.

أضاف أن الدولة أكدت إيمانها الكامل بالصناعة وبدأت من خلال الرخصة الذهبية، وبناء عليه شُيدت مصانع في أقل من عام بعد تيسير الحصول على التراخيص.

أشار إلى أنه قوبل بالنقد حينما صرح بأن أزمة الدولار سوف تنتهي وأنها أزمة عابرة، مشددا على أن الأمر في سبيله إلى التحسن.

وأكد مدبولي أنه يتابع بصورة يومية مع محافظ البنك المركزي تدفقات العملة الأجنبية، والأمور عادت لطبيعتها، ولكن نحتاج وقتا لنهاية هذا العام لضمان استكمال كل المسارات الطبيعية.