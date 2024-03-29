عماد الدين حسين: لقاء مدبولي مع «تنسيقية الحوار الوطني» يعني دخوله مرحلة الجد

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار الوطني بدعوة من الرئيس السيسي، في 26 إبريل 2022، ومر بمراحل كثيرة بدأت بالتحضير وتلاقي الأفكار والنقاشات إلى أن بدأ الحوار الفعلي بين القوى السياسية المختلفة بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء حتى جرى إصدار توصيات المرحلة الأولى.

مجلس الأمناء يمثل شرائح متعددة في المجتمع المصري

أضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ أعضاء مجلس الأمناء يمثلون شرائح مختلفة ومتعددة في المجتمع المصري مع الحكومة، موضحًا: «دخلنا مرحلة الجد، أي كيف ننفذ، خاصة أن هناك تشكيكات كثيرة مفاداها أن الحوار الوطني مكلمة بين المثقفين، لكن ما يثبت العكس للجميع، هو أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء التقت أعضاء اللجنة التنسيقية مرتين في شهر».

135 توصية عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «جرى التطرق إلى خطوات تنفيذية لما جرى التوافق عليه، فقد صدر عن المرحلة الأولى 135 توصية، وقبل مقابلة رئيس الوزراء، أرسل مجلس الوزراء أكثر من وزير للمشاركة في الجلسات الاقتصادية المعمقة في إشارة إلى جدية الحكومة».