رئيس الوزراء: إنتاج وحدات التكييف المركزي لأول مرة في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في مصنع «هاير» بالعاشر من رمضان يتم إنتاج ولأول مرة في مصر وحدات التكييف المركزي، موضحًا أنه طلب منذ 4 أشهر خلال جولة له أن يكون هذا المكون موجودا، منوها أنه تم العرض عليه اليوم خط إنتاج خاص بالوحدات المركزية وبدء التجارب التشغيلية ويبدأ إنتاج وحدات التكييف المركزي بداية من شهر مايو.

إنشاء وحدات التكييف العملاقة

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، أنه طلب من مصنع «هاير» في مصر بداية إنشاء وحدات التكييف العملاقة والتي تخدم مبانٍ كاملة أو وحدات كبرى، مشددًا على أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع.

وشدد على أنه سيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام ليخدم مصر وباقي دول العالم.