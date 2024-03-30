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دراما المتحدة

قطاع غزة يشهد مجازر منذ الصباح الباكر.. سلسلة من الأحزمة النارية

كتب:

أحمد عادل موسى
04:51 م | السبت 30 مارس 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

تشهد قطاع غزة ومدينة خان يونس منذ ساعات الصباح الباكر، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي لعدد من المناطق، خاصة المنطقتين الشرقية والغربية، بحسبما ذكرته وكالة «وفا».

الاحتلال الإسرائيلي يواصل محاصرة مجمع الشفاء الطبي

استهدف الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع ناصر الطبي ومنازل في مخيمها، كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الأحزمة النارية على منطقة خزاعة شرق خان يونس، ومنطقتي عبسان وصوفا شمال شرق مدينة رفح.

كما يواصل الاحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي، ومحيطه غرب غزة، لليوم الثالث عشر، وينفذ عمليات إعدام، واعتقال، وتنكيل، وتهجير قسري للسكان.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي، بحسبما ذكرته وكالة «وفا».

وأضافت وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75190 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا، و98 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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