احتفال تحت الحصار بـ«سبت النور» في غزة والقدس وفقا للتقويم الغربي

تحتفل الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بـ«سبت النور» اليوم السبت الموافق 30 مارس، حيث يترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا قداس الاحتفال في كنيسة القيامة.

الاحتفال بسبت النور في كنيسة القيامة

وشهدت مراسم الاحتفال هذا العام مشاركة أعداد قليلة على غير المعتاد في الاحتفالات السنوية للمسيحيين في هذه الأوقات، حيث حرم الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس، واقتصر الاحتفال هذا العام على مطارنة وكهنة وشمامسة ورهبان وراهبات المدينة ومشاركة المسيحيين في القدس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن كنيسة اللاتين في القدس احتفلت، بيوم الجمعة العظيمة، في ظل ظروف الحرب والتشديدات من قوات الاحتلال على مدينة القدس.

وفي غزة قد أقيمت «الجمعة العظيمة» في كنيسة العائلة المقدسة للاتين، رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، وترأس القداس، الأب يوسف أسعد، بمشاركة عدد من المواطنين النازحين في الكنيسة منذ بدء العدوان.

ومن المقرر أن تحتفل الكنائس المسيحية في محافظات: رام الله ونابلس وجنين، تحتفل بعيد الفصح المجيد موحّدة حسب التقويم الشرقي.