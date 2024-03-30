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دراما المتحدة

وزير الخارجية الفرنسي: نعارض بشدة أي عمل عسكري في رفح الفلسطينية

كتب:

منى صلاح
05:31 م | السبت 30 مارس 2024
وزير خارجية فرنسا

وزير خارجية فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إننا نريد بذل الجهود معا بالتنسيق مع الدول العربية والأوروبية وتناولنا جهود فرنسا لحل الأزمة في 3 محاور: المحور الأول هو المحور الإنساني عبر تنسيق عمليات إيصال المساعدات والمعدات جويا وبحريا ونسقناها مع مصر والأردن.

وأضاف «سيجورني»، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري، أنَّ المحور السياسي نمضي فيه قدماً من خلال جهودنا في مجلس الأمن، لافتاً إلى الوضع الإنساني المأساوي في غزة: «2,5 مليون نسمة ينقصهم كل شيء وأكثر من مليون نسمة في رفح أمام خطر تهجير جماعي وقسري عند وقوع عملية اجتياح بري».

وتابع: «فرنسا تعارض بشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري ضد رفح ونشجب هذا وننادي بوقف العمليات العسكرية وصوتنا لصالح القرار في مجلس الأمن مع مصر».

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بقلم منى صلاح