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دراما المتحدة

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى

كتب:

نرمين عفيفي
12:19 م | الأحد 31 مارس 2024
طائرات الاحتلال

طائرات الاحتلال

قال إعلام إسرائيلي إنَّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

 

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