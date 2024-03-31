صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى كتب: نرمين عفيفي 12:19 م | الأحد 31 مارس 2024 طائرات الاحتلال قال إعلام إسرائيلي إنَّ صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة جرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي البروك في دير البلح وسط قطاع غزة أكثر من 10 جرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة استشهاد 6 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في دير البلح دير البلح غزة مستشفى شهداء الأقصى بقلم نرمين عفيفي