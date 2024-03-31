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دراما المتحدة

«التعليم» توجه بإنارة المنشآت التعليمية باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوحد

كتب:

أميرة فكري
12:57 م | الأحد 31 مارس 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الأمم المتحدة والذي يوافق 2 أبريل من كل عام يتمّ إنارة جميع المنشآت التعليمية من مباني ديوان المديريات والإدارات التعليمية ومدارس التعليم العام والتربية الخاصة باللون الأزرق.

اليوم العالمي للتوحد 

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، بأن يتمّ تصوير المنشأة المضاءة اليوم العالمي للتوحد وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة، مشددة على جميع مدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة سرعة تنفيذ ذلك.

 

 

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