القاهرة الإخبارية: «نتنياهو» يخضع لعملية جراحية الليلة بمستشفى هداسا

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه في الأوقات العادية تكون هناك ضبابية وعدم التعامل بشفافية فيما يتعلق بالبيانات الصادرة عن ديوان رئاسة الوزراء فيما يتعلق بصحة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانشقاقات داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن بعض التحليلات الإعلامية الإسرائيلية تقول بأن هناك محاولات من نتنياهو للتهرب عن بعض اللقاءات أو الاجتماعات، ما تسبب في خروج بيان عن ديوان رئاسة الوزراء يوضح العديد من التفاصيل.

وبحسب البيان، مساء السبت خضع نتنياهو لفحوصات عادية وتبين بأنه مصاب بـ «الفتاق»، وأنه تم تحديد الليلة لإجراء عملية جراحية تحت التخدير الشامل والكامل.

ولفتت رئاسة وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن هذه العملية ستجرى في مستشفى «هداسا» بمدينة القدس المحتلة، وأوضح البيان اسم الطبيب والطاقم الطبي الذي سيشرف على حالته الصحية، لكن هذا البيان كان قد أكد أن نتنياهو حتى هذه اللحظة لا يعاني من أي مضاعفات أو تطور في وضعه الصحي، خاصة وأنه يمارس عمله والتقى بمجموعة من عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وكأن هذا البيان يريد القول بأن نتنياهو حتى هذه اللحظة على رأس عمله ومهامه.