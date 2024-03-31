أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد إعلان إصابته بمرض السرطان (فيديو)

حضر الملك تشارلز الثالث قداس عيد القيامة، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له في حدث ملكي، منذ تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

تشارلز يلوح بالحاضرين

وعند وصوله إلى كنيسة سان جورج، حيث دُفنت والدته الراحلة الملكة إليزابيث، لوح تشارلز البالغ من العمر 75 عاماً لحضور القداس.

وأجل الملك جميع مهامه الرسمية منذ إعلان قصر بكنجهام أنه سيبدأ علاجًا لنوع من السرطان جرى اكتشافه خلال الفحوصات الطبية، بعد إجراء طبي لعلاج تضخم البروستاتا في يناير.

وعلى الرغم من حضور الملك للقداس اليوم الأحد في الكنيسة، إلا أن ابنه الأمير وليام وعائلته لم يحضروا.

تشارلز يواصل أداء الجزء الأكبر من مهامه الرسمية

وأعلنت الأميرة كيت، زوجة ابنه الأكبر، أنها تتلقى علاجًا كيميائيًا وقائيًا بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان، بعد إجرائها عملية جراحية في البطن في يناير.

وواصل تشارلز أداء الجزء الأكبر من مهامه الرسمية، مثل استقبال المسؤولين الأجانب وعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وفي الأسبوع الماضي، تغيب الملك عن قداس يُقام سنويًا بمناسبة خميس العهد، وقد سجل رسالة صوتية جرى بثها أثناء الحدث يعبر فيها عن حزنه، لعدم حضوره وتمنى للجميع عيد قيامة سعيد.