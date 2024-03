أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد إعلان إصابته بمرض السرطان (فيديو)

حضر الملك تشارلز الثالث قداس عيد القيامة، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له في حدث ملكي، منذ تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وعند وصوله إلى كنيسة سان جورج، حيث دُفنت والدته الراحلة الملكة إليزابيث، لوح تشارلز البالغ من العمر 75 عاماً لحضور القداس.

وأجل الملك جميع مهامه الرسمية منذ إعلان قصر بكنجهام أنه سيبدأ علاجًا لنوع من السرطان جرى اكتشافه خلال الفحوصات الطبية، بعد إجراء طبي لعلاج تضخم البروستاتا في يناير.

وعلى الرغم من حضور الملك للقداس اليوم الأحد في الكنيسة، إلا أن ابنه الأمير وليام وعائلته لم يحضروا.

#WATCH : King Charles III, The Queen Camilla arrived at church at Windsor.#KingCharles #QueenCamilla #Britain #RoyalFamily #Windsor pic.twitter.com/f790SuQgbF