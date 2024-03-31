حبيب غلوم ساخرا: «زوجتاي الاتنين من البحرين والتالتة هتكون من هناك»

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن علاقته بابن زوجته هيفاء حسين من زوجها الأول جيدة، موضحًا أنه أصبح كبير ويعي كل هذه الأمور، وتم تربيته تربية سليمة وإيجابية.

وأوضح «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه من الممكن أن يكون تأثر في فترة طفولته، بأن هناك شخص آخر في مكان والده، لكن الوضع أصبح مختلفا، وهو مدرك لمسألة زواجه من والدته.

عدد زوجات حبيب غلوم

أوضح أنه يعيش في الإمارات، وابن زوجته هيفاء يعيش في البحرين، موضحًا أن زوجته الأولى وزوجته الثانية من البحرين، ساخرًا: «التالتة ممكن تكون بردوا من البحرين».