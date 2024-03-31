الإماراتي حبيب غلوم: لا أبحث عن المال من الفن وأعمالي الوطنية بلا مقابل

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أنه لا يبحث عن المال من الفن، موضحًا أنه خلال مشاركته في أي دور خاصة بالدولة أو ثقافة المجتمع لا يطلب أجرا مقابل هذا العمل، موضحًا أنه كان يدافع عن الثقافة في يوم من الأيام ولذلك لا يطلب بدل المشاركة في أعمال لصالح الدولة.

وأشار «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الفن هو عمل ويحصل من خلاله الفنان على مردود مادي ولا يجب أن يكون المقابل المادي هو الأساس، منوهًا بأنه لا يشارك في أكثر من عملين في العام الواحد، موضحًا أنه خلال عمله في وظيفة بالإمارات لم يكن يشارك في أعمال إلا بعد الانتهاء من العمل في الوظيفة.

دقيق في اختيار الأعمال التي يقدمها

وشدد على أنه دقيق في اختيار أعمال تعود له بالمكسب، موضحًا أن هناك عدد من الفنانيين يشاركون في دور للوطن، وبعدها يقدم دور لا يرقى ولذلك يوجه لهم العتاب، متابعًا: «اشتغلت 32 سنة في وزارة الإعلام والثقافة بالإمارات، ومن واجبي نصح الفنانيين ودعم الأشياء الحقيقية في الفن واتباع منهج معين».