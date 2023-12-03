عاجل.. أول تعليق من الإعلامية أسما إبراهيم بعد نقلها للمستشفى

طمأنت الإعلامية أسما إبراهيم، جمهورها عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن حالتها الصحية بعد نشرها صورة لها من داخل المستشفى وهي تتلقى محاليل دون الكشف عن تفاصيل.

وقالت الإعلامية أسما إبراهيم، خلال منشور آخر عبر ستوري «إنستجرام»: «أنا بخير الحمدلله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، الحمد لله أنا شوفت كمية حب منكم، شكرا من قلبي».

تعرض أسما إبراهيم لأزمة صحية

وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم خلال الساعات الماضية عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، حيث نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولكنها لم تكشف تفاصيل حالتها الصحية.

إذ نشرت أسما صورة من داخل المستشفى وهي تضع كانيولا وتتلقى محاليل معلقة: «الحمدلله».

وتقدم أسما إبراهيم برنامج «حبر سري» الذي يعرض يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع عبر قناة «القاهرة والناس»، والذي استضافت خلاله عددا كبيرا من النجوم.