حبيب غلوم: أنا دكتور الفن في بلدي.. وجشع المنتج سبب عدم المنافسة عالميا

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن في بلده الإمارات، معروف بدكتور الفن، موضحًا أن المؤسسات الأمنية تتحدث معه على أنه دكتور الفن، مشددًا على أن هذا الوصف يزيده ثقة في نفسه، وأنه يصل على حسن ظن الجميع في الإمارات.

أتمنى تقديم أعمال «انمي» على مستوى جيد

وأوضح «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه يتمنى تقديم أعمال «انمي» على مستوى جيد، مشددًا على أن السبب الرئيسي في عدم المشاركة في جوائز جيدة، هو جشع المنتجين، منوهًا بأنه أولًا يكون هناك استعجال في الانتهاء من الأعمال، وهو سقوط للفن، وعدم منافسة الأعمال الفنية بالوطن العربي.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأعمال التي يتم إنتاجها على مستوى الوطن العربي، يتم كتابة السيناريو أثناء التصوير، موضحًا أن النجم والنجمة فقط يتفقان على المشاركة بالخط الدرامي للعمل حتى آخر لحظة من المسلسل.