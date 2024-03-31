حبيب غلوم: أسرتي رفضت عملي بالفن في البداية

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن عائلته رفضت علمه في مجال الفن ولا تزال هناك خلافات على ذلك، موضحًا أن خاله هو الذي دعمه وسانده ووقف بجانبه، وباقي أفراد أسرته كانوا في حزن كبير بسبب عمله بالفن.

نجل حبيب غلوم شارك في عمل فني

وأشار «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه بعد التخرج وتحقيق المركز الأول في الكويت والعودة والعمل براتب خريج جامعة تغير الأمر وأصبحوا أكثر تقبلا لهذا الأمر، موضحا أن خالد ابنه كان لديه طموح وشارك في دور صغير بأحد الأعمال ولكنه تخصص بعدها في الكهرباء والإلكترونيات وأصبح أستاذا في الجامعة.

الفن رسالة والجميع يؤمن بها

وشدد على أنه يوافق على مشاركة أولاده في المجال الفني، منوهًا بأن هذه حياتهم وهو دائمًا يفكر بشكل إيجابي، والفن رسالة والجميع يؤمن بها، منوهًا بأن زواجه من فنانة تأكيد على إيمانه بأن الفن رسالة.