آلاف المصلين يشهدون صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر

أدى آلاف المصلين صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، ويؤمها نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

تقام صلاة التهجد بآيات من سور النساء والمائدة والأنعام والأعراف

وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر، والدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة الأحزاب، برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي الأحزاب وسبأ، برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، وابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي، ورويس عن الإمام يعقوب الحضرمي، وتقام صلاة التهجد بآيات من سور النساء والمائدة والأنعام والأعراف، برواية السوسي عن أبي عمرو البصري.

يؤم المصلين في صلاة العشاء الشيخ عادل محمود

وأوضح الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، أنه يؤم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاة العشاء الشيخ عادل محمود، مدرس القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، وصلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، رئيس مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ عيد بركات، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا، والدكتور محمد العوضي، كبير باحثين بالأزهر.

ويؤم المصلين في صلاة فجر الاثنين، الدكتور حمادة خطاب، المدرس بكلية القرآن الكريم بطنطا، مع التلاوة من سورتي سبأ وفاطر، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.