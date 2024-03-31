برلماني: القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نجحت في تغيير موقف الولايات المتحدة وفي حشد المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتغيير موقفه تماما من العدوان وإدانته والتركيز على مطالب وقف إطلاق النار.

الجهود المصرية المتواصلة

وقال المغازي في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر تسير على اتجاهات متعددة لوقف هذا العدوان الغاشم، ولم تتوانى لحظة واحدة عن المطالبة بوقفه وإنهائه، مشددا أن الموقف المصري بخصوص العدوان يكشف ريادة مصر واعتبار غزة أولوية أولى.

تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال لقاء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والصحية التي يعاني منها أهالي القطاع، قائلا: «80% من المساعدات العربية والدولية التي وجهت ولا تزال للقطاع خرجت من مصر، مشددا أن توجيهات الرئيس تكشف أولوية غزة في صناعة القرار المصري والقضية الفلسطينية بشكل عام».

واختتم النائب يسري المغازي، إن مصر تساند القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية سياسيا وإنسانيا وماديا على كل المستويات كما تدفع بقوة للحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.